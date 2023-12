Allegri: “Vittoria che ci avvicina alla quota Champions. Contento per Yildiz e Vlahovic”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara della sfida vinta per 2-1 sul campo del Frosinone: “La squadra ha fatto una buona partita, a Frosinone aveva vinto solo il Napoli. Non era semplice perché loro sono molto bravi e c’è un ambiente magico. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi nella ripresa siamo calati un pochino ma è normale. Abbiamo avuto una buona reazione, ma bisogna continuare a lavorare. Sono contento per Yildiz e Vlahovic, ma in generale per tutta la squadra. Ho messo dentro Weah perchè c’era bisogno di uno come lui che fosse fresco e andasse al cross”.

Sull’obiettivo della Juventus: “Abbiamo superato quota 38, ora passiamo un buon Natale e poi penseremo alla Roma che è una partita complicata. Sicuramente ci avviciniamo alla quota Champions”

Foto: Instagram Juventus