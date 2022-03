Allegri: “Vincere era importante, siamo a -4 dal secondo posto. Dybala? Non dipende da me, anche altri in scadenza”

Intervistato da DAZN il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la partita vinta dai bianconeri contro la Salernitana: “Nessuno si aspettava di uscire dalla Champions, i ragazzi sono stati bravi a reagire, potevamo fare il terzo gol ma eravamo un po’ stanchi: era importante vincere perché ora siamo a meno quattro dal secondo posto. Ora possiamo passare una buona sosta dove recupereremo un po’ di giocatori”.

Allegri parla di Vlahovic e Danilo: “Con Dusan parlo spesso, deve migliorare tanto sulla pulizia di gioco. Lui è un punto di riferimento in avanti, tiene palla, copre. Danilo per me è stata una piacevole sorpresa, lui aiuta l’allenatore perché è molto bravo nelle letture di gioco e si mette sempre a disposizione, oggi ha fatto una buona partita”.

Il tecnico torna sulle difficoltà di inizio stagione: “Io ero arrivato da poco e non conoscevo tanti giocatori, avevo iniziato a lavorare in un certo modo poi ho cambiato perché la squadra era totalmente diversa. Abbiamo alzato l’intensità, sono molto contento anche perché siamo in un momento dell’anno importante e i ragazzi si sono messi a disposizione”.

Sul futuro di Dybala: “Non dipende da me, ci sono altre questioni come contratti e valutazioni dei giocatori. Poi io sono un’aziendalista e non è l’unico calciatore in scadenza di contratto, ci sono anche altri calciatori come Perin e Bernardeschi”.

Foto: Twitter Juventus