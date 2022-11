Allegri: “Vincere aiuta a vincere. Bello vedere una squadra con entusiasmo e voglia”

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l’Inter: “Il peso di aver vinto uno scontro diretto che non vincevamo da tanto. L’Inter è una squadra forte, siamo stati un pizzico fortunati nel primo tempo ma quando giochi con lo spirito giusto poi la fortuna viene dalla tua parte. La cosa più bella è vedere una squadra con entusiasmo e con voglia. Per creare i presupposti per la vittoria servono queste caratteristiche. Vincere aiuta a vincere, soprattutto perché si crea una squadra con valori. Bisogna avere valori importanti per raggiungere gli obiettivi. Detto questo dobbiamo godere stasera per la vittoria ma da domani bisogna pensare subito al Verona. Il gol annullato? Non l’ho visto, abbiamo preso al volo quell’opportunità per non disunirci ma restare attenti in campo”.

Poi ha proseguito il suo intervento parlando del recupero di Vlahovic e commentando la gara di Kostic: “Vlahovic vediamo, stasera no. Vediamo se gli passa, domani dovrebbero rientrare McKennie e Paredes, Kean da martedì. Kostic ha fatto una buona partita come tutti, fare un nome stasera è irrispettoso per gli altri”. E su Fagioli in Nazionale: “Dovete chiederlo a Mancini, una cosa è certa: credo che la Nazionale abbia un futuro importante con giovani che forti che devono crescere. C’è un buon bacino per affrontare le cose nel migliore dei modi”.

Infine, ha così risposto alla domanda su chi punterebbe le fiches tra Milan e Napoli: “Perché Milan e Napoli? Le fiches non si possono puntare. Sulla Juve? Al momento non si puntano fiches”.

Foto: Twitter Juve