Allegri: “Vincere a Lecce non è mai semplice. Gimenez? Stasera bene, ci può aiutare molto”

29/08/2025 | 23:37:43

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Lecce.

Queste le sue parole: “Giocare qui a Lecce non è facile, è un campo insidioso. Abbiamo fatto una buona partita tecnica, nel primo tempo il Lecce ha portato buona pressione, poi nel secondo tempo sono un po’ calati. Non ci siamo spazientiti, non abbiamo concesso situazioni favorevoli all’avversario. Sono contento. Abbiamo sbagliato in 3/4 situazioni nelle quali potevamo muoverci meglio in fase difensiva, ma i ragazzi hanno rimediato. Vincere le partite non era semplice, soprattutto dopo aver perso con la Cremonese”.

E’ più sereno dopo stasera? “Non possiamo pensare alla Cremonese. Sono sereno perché abbiamo una sosta di 15 giorni che sarebbe stata brutta con un risultato negativo. Al mercato ci pensa la società”.

Gimenez? “Può aiutare questa squadra, stasera ha fatto una buona partita, purtroppo gli è stato annullato il gol, ma ha dimostrato di esserci”.

Saelemaekers e Musah? “Ottimi giocatori, come il resto della rosa. A prescindere da chi va in campo ci vuole umiltà, le partite si vincono sul campo e non perché vestiamo la maglia del Milan. E’ importante stare dentro la partita. Dopo due gol annullati la squadra è rimasta dentro la partita con serietà, è un buon segnale”.

Foto: X Milan