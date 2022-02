Allegri: “Villarreal squadra cinica, Emery è furbo. Vlahovic? Bisogna aiutarlo, lui aiuterà noi”

Massimiliano Allegri, il giorno prima di Villarreal-Juventus, ha parlato così a Mediaset: “Rabiot sta bene, è a disposizione come Bonucci. Ad eccezione di Dybala e Rugani ci sono tutti. Siamo arrivati a giocarci un ottavo complicato contro una squadra esperta, con un allenatore bravo che non dà vantaggi. Dobbiamo giocare una partita giusta, ricordando che ci sono 180 minuti per andare ai quarti. Il Villarreal è una squadra cinica, l’allenatore è furbo e giocano sugli errori. Serve una partita seria, giocata con lucidità. Non dobbiamo andargli in bocca. Vlahovic? Ha zero esperienza internazionale, domani debutta. Bisogna aiutarlo, lui aiuterà noi. È un percorso di crescita suo e degli altri. Bonucci? Non è pronto dall’inizio, è tornato solo oggi. Ma sono contento che ci sia. Zakaria è un giocatore molto intelligente. In poco tempo si è messo a disposizione subito. Per noi è un percorso lungo, dove dobbiamo cercare di passare questo ottavo. Poi continueremo con il resto del percorso”.

FOTO: Twitter Juventus