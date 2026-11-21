Allegri: “Vergara? Non so per quanto lo perderemo. Lang è stato decisivo, sono molto contento di lui”

21/11/2026 | 23:44:55

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Torino. Queste le sue parole:

“Vergara? Si è fatto male, non so per quanto lo perderemo. Dispiace molto, era molto abbattuto. Credo sia stato un infortunio per il periodo, quest’anno ha responsabilità diverse, la Nazionale, maggiori pressioni mentali… Questi infortuni a volte sono causati anche da queste cose. Lang? È stato decisivo. Ha fatto l’assist recuperando la palla. Sta crescendo, sono molto contento di lui come di tutti gli altri. Nel primo tempo ho preferito far giocare Spinazzola, che rientrava dall’infortunio, così se fosse successo qualcosa avrei avuto il cambio”.

Foto: X Napoli