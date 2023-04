Allegri: “Urla post Inter? Quando perde la Juve si scrivono falsità”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Mi hanno detto che dentro lo spogliatoio c’è stato… Quando una squadra perde, soprattutto la Juventus, vengono tirate fuori illazioni: la gente ha fantasia e vengono dette cose non vere. Io ripeto: quando le cose non vanno bene, e capiterà ancora pure se spera di no perché è impossibile, bisogna fare in modo di non essere la squadra che non perde”.

Foto: twitter Juve