Allegri: “Ho due dubbi, uno è Chiesa. Domani non sarà semplice”

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky della sfida di ritorno di Lisbona valevole per l’accesso alla semifinale di Europa League: “Oggi è una giornata importante sia per l’esito della sentenza che per preparare la partita di domani. Quando conosceremo la sentenza, la metteremo da parte e penseremo alla partita. Non sarà semplice, lo Sporting ha dimostrato all’andata che tipo di squadra sia. Szczesny e Rabiot sono ok, ho un dubbio in attacco e uno a centrocampo. Uno di questi due dubbi è Chiesa. Domani ci vorrà disponibilità da parte di tutti nella fase difensiva, loro sono molto bravi e cercheranno di dare pressioni all’inizio. Noi dovremo giocare meglio tecnicamente, con personalità. Sappiamo di giocare contro una squadra ottima”.

Foto: allegri-twitter-juve