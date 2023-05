Allegri: “Una stagione così non la auguro a nessuno. Brutto dirlo ma è finita a Siviglia”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan.

Queste le sue parole: “Una stagione così non la auguro a nessuno, stasera non c’è da parlare di niente, la partita è stata fatta per quello che potevamo fare. È stata una stagione anomala ed è evidente. Se guardate la classifica e dite che la Juve ha fatto una stagione sbagliata non lo accettiamo. La Juventus ha fatto 69 punti sul campo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto. La stagione è finita a Siviglia, è brutto dirlo ma è così, a livello di energie mentali soprattutto. Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, perchè comunque hanno fatto una stagione importante, straordinaria, dobbiamo cercare di chiuderla con onore ad Udine”.

Sul momento: “Stasera abbiamo fatto anche bene, nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 situazioni, poca lucidità vicino l’area, poi abbiamo sbagliato sulla marcatura su un cross e Giroud ha fatto un gol straordinario. Ma era un golche potevamo evitare. Tanto parlare della partita di stasera e dell’annata non ha senso, perchè comunque è stata un’annata veramente anomala. In tutto questo ho ringraziato i ragazzi per tutto quello che hanno fatto perchè non era facile. Un altro gruppo di ragazzo non avrebbe 69 punti, ma 50, quindi bisogna essere orgogliosi e ringraziarli per quello che hanno fatto. Detto questo ricordo che la Juventus ha fatto 69 punti e al momento, se valutiamo quello che è successo in campo, saremo ancora dentro la Champions, giocando delle partite come abbiamo fatto le ultime”.

Foto: twitter Juventus