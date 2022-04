Allegri: “Un voto alla stagione? A scuola andavo male, i voti mi hanno traumatizzato, meglio non darne”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “La vittoria di stasera è stata importante non facendo una bella partita. Stasera abbiamo fatto un bel passo in avanti per mantenere il quarto posto. Siamo un punto dietro al Napoli e la sfida con il Venezia diventerà importante”.

Sulla stagione: “Siamo arrivati a questo punto della stagione in questa situazione con una crescita della squadra, dopo un inizio disastroso non saremmo arrivati a questo momento. Non ci devono essere rimpianti. Abbiamo fatto delle partite buone e importanti contro il Villarreal, contro l’Inter e l’Atalanta in casa ma non ne abbiamo vinta una. Il calcio è il contrario di quello che dimostra sul campo. Stasera la squadra ha lottato nelle difficoltà conto un Sassuolo che ha tecnica ma i ragazzi sono stati bravi a mettersi a disposizione l’uno dell’altro”.

Un voto alla stagione: “Voti non lo so perchè a scuola prendevo brutti voti e mi hanno traumatizzato e preferisco non darli. Bisogna finire la stagione bene, abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo iniziato nelle difficoltà. Abbiamo messo una buona base che servirà per l’anno prossimo”.

Favorita per lo scudetto? “Il Milan sta facendo un campionato straordinario e bisogna fargli i complimenti ma l’Inter, ripeto, credo sia la favorita. Poi nel calcio può succedere di tutto”.

Foto: Twitter Juve