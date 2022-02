Allegri: “Un derby è speciale. Bonucci out. Tre punte? Non so”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza del derby di domani. “Il derby con il Toro è sempre speciale. Affrontiamo una squadra che ha un’anima e ci sono grandi meriti di Juric. Domani avremo bisogno anche dei tifosi, la speranza è quella di aver imparato qualcosa perché è la terza gara di fila contro squadra che giocano allo stesso modo. La gara di Bergamo? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, il pari è un risultato ottimo se domani vinciamo il derby. La cosa strana del calcio è che quando fai un pareggio sembra che abbia perso due punti, ma alla fine della stagione bisogna sommare tutto. Cosa penso di Bremer? Capello mi ha insegnato che i giocatori vanno allenati per dare un giudizio. Non so se domani confermerò le tre punte, è una partita molto complicata. Non ci sarà Bonucci per un affaticamento al polpaccio, vedremo per martedì. Bernardeschi non è pronto, Chiellini e Chiesa sono infortunati, Danilo squalificato. Cuadrado farà il terzino destro, Kean sta meglio e vedrò se utilizzare lui o Morata. Abbiamo un dovere, quella di affrontare la gara con equilibrio”.

Foto: Twitter Juve