Allegri: “Tutte le volte che mi muovo dalla panchina vengo buttato fuori. Risaliremo in classifica”

24/10/2026 | 20:19:06

Max Allegri ha parlato così a Dazn dopo il pareggio contro la Roma: “Tutte le volte che mi muovo dalla panchina vengo buttato fuori. Ci sono altri allenatori che entrano in campo e ribaltano tutto, niente: io mi muovo una volta e vengo espulso. Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma che è forte. Risaliremo la classifica, Hojlund deve stare sereno”.

Foto: X Napoli

