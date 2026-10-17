Allegri: “Turnover? Lucca è un buon giocatore, ma non è facile giocare in queste condizioni. Alisson ha avvertito qualcosa al momento del tiro”

17/10/2026 | 17:19:06

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta contro il Venezia e cita i singoli a DAZN: “Lucca è un buon giocatore, ma non è facile giocare in queste condizioni. Non posso pensare di fare giocare sempre gli stessi. Lucca ha fatto la sua parte, loro sono calati e noi siamo usciti di più. Alisson Santos ha avuto un problemino al momento del tiro. Neres veniva da otto mesi di inattività, ma ha avuto sempre parecchi infortuni. Alisson è un giocatore che strappa e ha avuto una ricaduta”.

Foto: X Napoli