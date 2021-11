Allegri: “Troppo leggeri in fase difensiva, ora zitti e pedalare. Vlahovic? E’ bravo, ma ho ottimi difensori”

Nella vigilia che porta alla sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della sfida contro i viola. Ecco le parole: “Dopo lo Zenit non siamo diventati fenomeni, dobbiamo migliorare. Innanzitutto non prendere gol anche se ne abbiamo fatti quattro. Dobbiamo togliere quella sensazione di essere troppo leggeri nel fare la fase difensiva. Dobbiamo stare zitti, pedalare e lavorare. Dobbiamo avere continuità di risultati facendo bene la fase offensiva e quella difensiva, e quindi dare disponibilità“.

Su Vlahovic: “I giocatori si possono vedere, ma credo che finché non li alleni difficile dare giudizi. È bravo, lo dimostrano i numeri. Però noi abbiamo ottimi difensori, quindi sono tranquillo“.

Foto: Twitter Juventus