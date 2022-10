Allegri: “Troppi errori tecnici, ci siamo ricascati. A un certo punto giochiamo all’indietro”

Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta della Juve in casa del Milan. “Credo che dopo la partita di stasera ci sia da dire ben poco. Siamo sull’altalena, ci siamo ricascati, eppure nei primi 20 minuti avevamo fatto bene. Poi non abbiamo più creato, abbiamo sbagliato molto tecnicamente e la misura dei passaggi, normale che paghi. Non è facile in questo momento, abbiamo perso tanti punti con le medio-piccole, negli scontri diretti devi arrivare in una condizione psicologica buona. Dobbiamo restare sereni, rimboccarci le maniche e avere la forza di ripartire, pensiamo al Maccabi. Smettiamo a un certo punto e giochiamo all’indietro, non possiamo sbagliare la misura dei passaggi. In uno scontro diretto dobbiamo fare risultato, quando siamo 5 contro 3 dobbiamo fare calcio, su calcio d’angolo abbiamo lasciato la palla. Così difficilmente potremo avere un equilibrio per andare avanti in campionato”.

Foto: twitter Juve