Allegri: “Tridente? Chiacchiere da bar. Dobbiamo vincere per muovere la classifica”

Massimiliano Allegri ha parlato prima di sfidare la Fiorentina di Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn. Le parole dell’allenatore della Juventus: “Il tridente? Ne avete parlato voi, le chiacchiere da bar son belle. vediamo oggi, possiamo fare bene con una squadra forte come la Fiorentina. Dobbiamo fare un passettino alla volta per risalire la china. Sensazioni? In questo momento ci sono pochi centrocampisti e quindi cambi: davanti gli attaccanti stanno bene. Oggi giochiamo così poi magari giocheremo con tre centrocampisti: l’importante è che partiamo bene con il giusto atteggiamento. La Fiorentina? Non escono mai dalla partita, nelle ultime due partite in casa abbiamo fatto solo un punto quindi dobbiamo vincere per muovere la classifica”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus