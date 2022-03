Allegri: “Tenuto bene il campo. Potevamo far meglio negli ultimi 30 metri”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita, Massimiliano Allegri ha commentato la partita tra Juve e Fiorentina: “Complimenti alla Fiorentina. È stata un po’ bloccata. Abbiamo subito due contropiede per tempo, ma abbiamo fatto una buona difesa e loro hanno commesso qualche errore tecnico. Abbiamo avuto situazioni favorevoli ma non abbiamo giocato bene l’ultimo passaggio. Poteva fare meglio Cuadrado alla fine, ma poi si è rifatto. Vincere qui non è mai facile. Ci mancavano tanti giocatori. Aké si è dato da fare e ha fatto bene in una partita difficile. Danilo ha dato l’esempio di un calciatore straordinario, di livello altissimo”.

Sulla difesa: “Difensivamente abbiamo fatto bene, abbiamo subito poco. Abbiamo difeso in maniera ordinata. La palla è stata molto nella nostra metà campo quando l’avevamo noi”.

Sui rientri: “Veniamo da tante partite impegnative. Siamo sempre gli stessi. Domani rientreranno Dybala, Bernardeschi e Rugani. Arthur per ora è fresco e ha qualità. Ogni tanto deve dare prima la palla, ma ha tanta qualità. Rabiot ha fatto bene e quando ha giocato in verticale ha aiutato tantissimo. Ora testa alla partita contro lo Spezia, importantissima”.

Sulla prestazione: “Mi è piaciuta la squadra in campo. Abbiamo subito un paio di ripartenze, ma per il resto abbiamo tenuto senza fatica. La Fiorentina sugli esterni crea superiorità, quindi una volta chiuse quelle difficilmente poteva sfondare in mezzo. Poi dobbiamo migliorare sul gioco: dobbiamo stare più nella metà campo avversaria. Però siamo in fiducia”.

