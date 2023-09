Allegri: “Szczesny out, rientrerà dopo la sosta. Vlahovic più sereno, sono contento di Kostic. Pogba? Lo devo centellinare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato in vista della sfida di domani contro l’Empoli, partendo da Szczesny: “Non ci sarà e rientrerà dopo la sosta. Sta meglio, ma per ora non è in condizioni tali da poter giocare”.

Poi ha proseguito parlando di Vlahovic: “Lo vedo più sereno, sta meglio fisicamente. Poi gli attaccanti stanno sempre meglio quando fanno gol: lui ci è riuscito nelle prime due partite e, come vi ho detto a inizio preparazione, credo che Vlahovic, che l’anno scorso non stava bene e ha fatto comunque 10-12 gol, farà i suoi gol. Sono molto sereno sulla sua stagione, così come su Federico (Chiesa, ndr), Kean, Milik. È difficile, avendo una partita a settimana abbiamo giocatori che potrebbero non giocare per 2-3 settimane, ma abbiamo un obiettivo comune”. E sulle assenze di Kostic nelle prime due partite di campionato: “Motivazione tecnica o di mercato? Di mercato assolutamente no. Con l’Udinese ho spiegato perché ha giocato Cambiaso, che ho riproposto a Bologna. Magari domani giocherà titolare Kostic, è un giocatore che ha fatto tanti assist e migliorerà nelle condizioni al tiro. Sono contento di lui, poi ripeto: con una partita a settimana, ci saranno dei giocatori che giocheranno meno. Ma sono sereno”.

Infine, su Pogba: “In questo momento lo devo centellinare, è un giocatore che sta venendo fuori da un infortunio, però l’altro giorno ha fatto una giocata importante, l’assist di Iling nasce da lui. È un giocatore che già al 70 per cento è diverso da tutti gli altri, cerchiamo di tenerlo come le cose sante”.

Foto: Instagram Allegri