Allegri: “Szczesny non ci sarà. Kean mai stato fuori rosa. Pogba a disposizione”

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani contro il Bologna: “Sarà importante partire bene perché è la prima davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare questa partita, lo stadio sarà pieno e dovremo essere bravi noi a trascinarli con una buona prestazione, contro un buon Bologna che ha giocatori bravi soprattutto in avanti. Kean? Non è mai stato fuori rosa. Ha avuto una ricaduta dopo un colpo, domani è a disposizione. Mercato? Mancano 6 giorni, io credo che rimarremo questi. Pogba? Sta meglio, ha fatto una buona settimana di allenamento. Domani sarà a disposizione e potrà essere utilizzato. Domani non ci sarà Szczesny, giocherà Perin. Ho altri due dubbi. Bonucci? Con Leo abbiamo già parlato e detto, non c’è nulla da aggiungere. Non serve a niente, andiamo avanti”.

Foto: Instagram Allegri