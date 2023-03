Allegri sull’esclusione di Pogba: “È arrivato in ritardo, giusto non convocarlo per rispetto del gruppo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha così parlato prima della sfida di Europa League contro il Friburgo: “Abbiamo una partita importante oggi e domenica ne abbiamo un’altra. La sfida si può decidere anche nel secondo tempo, quindi ho preferito portare chiesa in panchina per averlo al completo anche domenica. Vlahovic lo vedo bene, credo che farà una bella partita. Il Friburgo è una squadra fisica, che anche con poche occasioni sa fare gol. Stasera è molto importante uscire con una vittoria“. Infine, sull’esclusione di Pogba: “E’ arrivato in ritardo alla convocazione di ieri sera e, nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione da domani”.

Foto: Instagram Pogba