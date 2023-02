Allegri sulla sentenza: “I ragazzi sono stati bravi, hanno trovato equilibrio con degli obiettivi”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita da disputare in casa contro la Fiorentina. Alcune parole del tecnico sulla sentenza in cui sono stati inflitti 15 punti di penalità in classifica ai bianconeri: “I ragazzi sono stati molto bravi ad adattarsi dopo la sentenza e la sconfitta di Napoli. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi per restare concentrati. Domani bisogna far bene come a Salerno, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci. Bisogna essere bravi e fare un passo alla volta, facendosi trovare al meglio”.

Foto: Allegri Instagram