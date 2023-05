Allegri sulla sentenza: “Decidano dove la Juve deve stare e ce lo dicano. È uno stillicidio”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato della sentenza della Corte Federale nei confronti della Juventus che ha portato al -10 in classifica: “Non è un alibi, ma trovarsi con 10 punti in meno a un quarto d’ora dalla partita è almeno un’attenuante. E’ stata un’annata molto faticosa, sempre in altalena. E noi sul campo siamo secondi. Accettiamo tutto. Decidano dove la Juve deve stare e ce lo dicano. È uno stillicidio, una mancanza di rispetto per la gente che lavora. È incredibile, a questo punto basta”.

Foto: Instagram Allegri