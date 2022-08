Allegri sul mercato: “Morata? Non posso dire niente. In questo momento bisogna lavorare con quelli che abbiamo”

Direttamente dalla Continassa, Massimiliano Allegri ha parlato anche dei temi mercato in casa Juventus dopo la sconfitta per 4-0 dei bianconeri contro l’Atletico Madrid: “Su Morata non posso dire niente perché è un giocatore dell’Atletico. Ha fatto molto bene Bremer, ha fatto bene Gatti. In questo momento bisogna lavorare con questi che abbiamo e con cui abbiamo tutte le qualità e le possibilità per iniziare bene il campionato, ma bisogna dare un giro di vite soprattutto come atteggiamento: essere più cattivi, vincere qualche contrasto in più come ha dimostrato l’Atletico oggi”.

Foto: Allegri Twitter