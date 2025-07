Allegri sul mercato: “Cessioni di Theo e Reijnders condivise. Maignan resterà”

07/07/2025 | 13:20:11

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa anche delle mosse di mercato del Milan: “C’è Tare che lo monitora e condividiamo le cose tutti i giorni. Le uscite, tra cui Theo (che vi abbiamo raccontato anche in queste ore) e Reijnders, sono state condivise. Oggi ho 25 giocatori e sono molto contento di chi ho a disposizione. Poi le cose vanno fatte piano piano, l’importante è lavorare bene per essere pronti per il 17 agosto. Magari nessuno ne parlerà, ma per noi è molto importante perché è da dentro e fuori. Maignan? La società è stata brava a convincerlo a rimanere e sarà capitano, Leao è un giocatore straordinario e farà una grande stagione. Theo ha fatto una scelta diversa, è un grandissimo giocatore e gli auguro le migliori fortune”.

FOTO: X Milan