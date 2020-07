L’ex tecnico di Milan e Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato una lunga intervista a Marca. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Non mi interessa in quale campionato andrò ad allenare. Sto cercando un club nel quale possa avere l’ambizione di competere per vincere. La Juve è costruita per vincere ancora, e per questo penso che lo farà ancora per anni”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus