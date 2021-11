Allegri sul caso plusvalenze: “Il presidente ci ha parlato stamattina. Ci ha rassicurato”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, facendo anche un passaggio su come sta vivendo lo spogliatoio la vicenda del caso plusvalenze.

Queste le sue parole: “Ovvio che le notizie arrivano. Non è che ci isoliamo, noi siamo dentro la Juve. Il presidente sabato ha parlato alla squadra e stamattina a tutti noi dipendenti, me compreso. Ci ha tranquillizzato e rasserenato. Poi io credo abbia già diverse cose a cui pensare. Noi pensiamo a fare il nostro lavoro, a scendere in campo e a giocare”.

Foto: Twitter Juventus