Max Allegri nel post partita di Juve-Inter si è soffermato a parlare anche del ruolo dei giovani nella squadra. Ecco le sue parole: “I giovani vanno lasciati tranquilli, devono crescere e hanno le potenzialità per farlo. Devono avere serenità e la possibilità di sbagliare per migliorare. Una cosa è certa, quando rientrano gli infortunati devono impegnarsi perché questi ragazzi sono in forma.”

Foto: Instagram Fagioli