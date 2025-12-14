Allegri: “Subiamo troppi gol. Il cambio di Pulisic? Lo rifarei. Gabbia? Spero nulla di grave”

14/12/2025 | 15:25:27

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 2-2 contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo fatto una buona partita, attaccando bene una difesa schierata. Il Sassuolo è una squadra pericolosa, con ottime individualità davanti. Sul primo gol potevamo essere più svegli, il secondo uguale. Alla fina abbiamo pure rischiato di perderla, prendiamoci questo punto e pensiamo alla Supercoppa”.

Mancato il peso offensivo davanti? “Indipendentemente dalle caratteristiche di chi ha giocato, i ragazzi hanno fatto una buona partita, siamo momentaneamente in testa e comunque saremo terzi. Il nostro percorso è arrivare tra le prime quattro, bisogna lavorare e ovviamente dobbiamo cercare di prendere meno gol però ai ragazzi non ho niente da rimproverare”.

Rifarebbe il cambio di Pulisic? “Lo avrei fatto perché Pulisic è rientrato a Torino dopo aver avuto la febbre, aveva fatto 72 minuti buoni però in quel momento c’era bisogno di un centrocampista in più. Bisognava difendere meglio, sul secondo sono entrati in maniera troppo facile”.

Nkunku in crescita? “Oggi come a Torino è stato determinante, ha fatto una bella giocata alla fine sul cross di Estupinan. Un pareggio non cambia le dinamiche di questa squadra, sappiamo le qualità di questa rosa. Non possiamo vincere tutte le partite, ma bisogna dare continuità ai risultati. Oggi sembrano due punti buttati, ma alla fine sarà utile”

Gabbia come sta? “Vediamo domani, speriamo non sia niente di grave. Avremo De Winter e Odogu pronti per giocare”.

Foto: sito Milan