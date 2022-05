Allegri su Vlahovic: “Non mi aspettavo riuscisse ad entrare così bene all’interno della Juventus”

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest’oggi, Massimiliano Allegri è tornato a parlare di Dusan Vlahovic: “La sfida in allenamento si è decisa all’ultimo tiro, io ho segnato e ho vinto. Lui ha fatto gol quando non contava. Sono molto contento di quello che sta facendo Dusan, non mi aspettavo riuscisse ad entrare così bene all’interno della Juventus. È arrivato a fine gennaio, ha fatto tanto rispetto a quello che poteva fare. Sono molto contento, con lui e con tanti altri giocatori si può solo migliorare. Domani è probabile che giochi“.

Foto: Twitter Juventus