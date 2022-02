Allegri su Vlahovic: “Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo”

Max Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Hellas, ha commentato in conferenza stampa l’arrivo di Vlahovic: “La società ha fatto un ottimo lavoro, sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic che ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo. Vedremo se domani li farò giocare. Volevo ringraziare anche Bentancur e Kulusevski, auguro loro il meglio per la carriera. L’obiettivo resta lo stesso, arrivare tra le prime quattro”.

FOTO: Twitter Juve