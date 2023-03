Allegri su Pogba: “Sta bene, contento di come è entrato. Per ora è solo un’ottima soluzione dalla panchina”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma. L’allenatore bianconero ha parlato anche di Paul Pogba, rientrato da poco a disposizione dopo un lungo periodo di stop: “Ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. L’altro giorno son rimasto contento di come è entrato, ha fatto buone cose. Momentaneamente però è solo un’ottima soluzione in panchina”.

Foto: Instagram Pogba