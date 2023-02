Allegri su Di Maria: “I campioni sono diversi dagli altri, è tutto semplice”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Nantes e la qualificazione agli ottavi di Europa League.

Queste le sue parole: “Della prestazione sono contento, soprattutto perchè non era facile dopo il risultato dell’andata, qui comunque il pubblico spinge molto, anche alla fine anche sul 3-0 aiutavano la squadra. Abbiamo fatto una buona partita, dopo il 2-0 con loro che sono rimasti in dieci, abbiamo avuto sicuramente dei vantaggi, è normale che dobbiamo migliorare la velocità del passaggio, abbiamo ristagnato un po’ troppo la palla in alcune situazioni in una zona del campo, bisogna togliersi un po’ di pigrizia in queste cose perchè dobbiamo capire come è successo in occasione dei gol e in altre occasioni, tenendo la palla e usando tutto il campo abbiamo solamente dei vantaggi”.

Su Di Maria: “I campioni sono diversi dagli altri, quindi è tutto semplice, non è che è complicato. Quando hai un giocatore così, si alza il livello della squadra, tutti gli altri sono più tranquilli e poi vede delle cose che gli altri non vedono. Ma come ho detto sempre è una questione di categorie di giocatori, ci sono i campioni, ci sono gli ottimi giocatori, i giocatori meno bravi e lui appartiene alla categoria dei campioni”.

Foto: twitter Juve