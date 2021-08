Allegri su CR7: “Sono andati via Platini e Zidane, è una legge di vita”

Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juventus. Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli, non fa drammi: “Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon, grandissimi campioni e grandissimi allenatori. È una legge di vita. Resta la Juve che è la cosa più importante e la base solida per i risultati. Venerdì abbiamo parlato, a Udine gli ho detto della panchina. Mi aveva detto che sarebbe rimasto. Poi il mercato, è cambiata la situazione e bisogna accettare serenamente. Alla Juve rimane chi ha voglia”.

Foto: Twitter Juventus