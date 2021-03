Allegri su CR7: “Ha una testa meccanizzata a vincere. Quante corse ha fatto fare a Mandzukic”

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport di tanti temi, tra cui Cristiano Ronaldo, che ha allenato nell’ultimo anno di esperienza alla Juventus.

Queste le sue parole: “Cosa vuol dire allenare Ronaldo? E’ un lavoro diverso. Cristiano ha una testa meccanizzata a vincere, vive per la competizione, ha vinto 5 palloni d’oro, 5 Champions. E’ normale che lui va a cercare il gol, si muove per andare a segno. Cristiano ha tolto due anni di carriera a Mandzukic per le corse che gli faceva fare. Mario correva per 4 persone. Non toccatevi Mario. Un generoso, uno che si sacrificava”.

Gli attaccanti più importanti in Europa: “Benzema lo metto al primo posto, poi Lewandowski, Ibrahimovic. Haaland? E’ giovane e farà strada”.

Foto: Twitter Juve