Allegri: “Stiamo lavorando bene, ma ci saranno delle difficoltà. Dovremo essere bravi a gestirle”

31/07/2025 | 18:32:41

L’allenatore del Milan Max Allegri ha parlato a Milan TV dopo il successo contro il Perth Glory: “Abbiamo fatto 20 giorni di buon lavoro da quando abbiamo iniziato, anzi 25. Abbiamo fatto un buon tour, delle buone amichevoli con buone prestazioni. Abbiamo lavorato bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Quando riprenderemo il 5 in Italia dovremo pensare che comincerà la stagione e cambierà il tutto. In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto: serenamente e con grande equilibrio. Non esaltarsi quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo. È più a livello mentale che bisogna essere bravi a mantenere un equilibrio, sapendo che il campionato è una crociera di 38 partite dove bisogna viaggiare sempre alla stessa velocità”.

FOTO: X Milan