Allegri: “Stiamo crescendo a livello fisico. Vlahovic? Difficilmente ci sarà con la Lazio”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Verona.

Queste le sue parole: “La squadra sta crescendo a livello fisico, abbiamo un ultimo sforzo da fare e poi nella sosta vedremo di recuperare tutti i giocatori”.

Quanto ha voglia di vedere tutta la qualità arrivata in estate?

“Soprattutto per dare un po’ di recupero ai ragazzi che stanno giocando tanto. La classifica andrà guardata a fine febbraio, lì vedremo in che condizione saremo”.

Su Cuadrado: “Ha giocato bene sul piano difensivo e, non avendo ricambi, è andato anche oltre. Complimenti a lui e agli altri ragazzi. Domenica dovremo cercare di fare il meglio possibile contro un’ottima squadra”.

Come sta Vlahovic? “Vedremo, ma difficilmente sarà disponibile contro la Lazio”.

