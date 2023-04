Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così spiegato l’assenza di Angel Di Maria dalla lista dei convocati per la sfida contro il Bologna: “Aveva la caviglia che gli dava fastidio, quando uno sta mezzo e mezzo io lo lascio a casa. In panchina devono venire quelli sani. È un giocatore importante per noi”.

Foto: Instagram Juventus