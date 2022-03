Allegri: “Spezia meglio in trasferta. Dybala di nuovo out, mancherà anche Bonucci”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro lo Spezia, Massimiliano Allegri ha fatto un punto sui prossimi avversari della Juventus: “Lo Spezia ha vinto quattro trasferte, è una squadra che gioca e che lascia sempre tre giocatori davanti. Hanno tecnica, poi più si va avanti più i punti diventano pesanti e più è difficile vincere le partite. Domani ci sarà lo stadio quasi pieno, dovrà esserci una bella spinta anche da parte dei tifosi”.

Sui recuperati e gli infortunati e in particolare su Dybala, condannato a rimanere fuori nuovamente per un problema al flessore: “Domani Rugani sarà disponibile e probabilmente partirà dall’inizio. Bonucci è fermo, bisogna ringraziarlo perché ha giocato partite dove non stava bene; Alex Sandro sta procedendo bene e credo di averlo per il Villarreal, De Sciglio non sarà convocato per un problema al ginocchio che ha da un po’ di tempo e domani bisogna fermarlo per non peggiorare la situazione, Chiellini ancora out, Bernardeschi è al 100%. Dybala non ha finito l’allenamento per un dolorino al flessore. Non sentiva ancora la gamba libera e quindi domani non ci sarà. Ha avuto un risentimento al flessore”.

Foto: Twitter Juventus