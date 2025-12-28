Allegri: “Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l’asticella. Il rigore di Nkunku? Era giusto che lo tirasse lui”

28/12/2025 | 15:50:11

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Bilancio del 2025 del Milan? Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l’asticella. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, anche se dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico. Se ho detto io di far calciare Nkunku? Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo è un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero. Pulisic? Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po’ le giocate”.

Foto: X Milan