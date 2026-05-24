Allegri: “Sono dispiaciuto e arrabbiato. Abbiamo commesso tanti errori”. Sul futuro…

25/05/2026 | 00:03:47

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Champions.

Le sue parole: “Il risultato purtroppo non lo puoi cambiare. Abbiamo perso cinque partite in casa, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Dopo il gol, ci siamo sciolti ma abbiamo difeso molto male come squadra. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, abbiamo fatto il massimo per andare in Champions League”.

Il futuro è ancora in rossonero? “In questo momento, sono dispiaciuto e arrabbiato. Siamo rimasti fuori dalla Champions e dopo aver rimesso in piedi la gara con il Genoa nessuno si sarebbe aspettato di restare fuori. Con grande amarezza però bisogna accettare il verdetto del campo, ai ragazzi non posso rimproverare nulla e i ragazzi hanno messo tutto quello che potevano in campo”.

Nelle ultime dieci partite ne avete perse sei. Quale può essere il motivo? “Trovare il motivo è difficile, non lo so. Qualcosa ho sbagliato e abbiamo sbagliato. Abbiamo provato a rimetterlo in piedi, se perdi la qualificazione all’ultima gara fa valutare negativamente la stagione. Credo che bisognerà essere molto lucidi nel valutare tutta l’annata”.

Può esserci stata una convinzione mentale, dopo aver avvicinato in stagione la qualificazione? “Sicuramente la parte nervosa in questa partita ha pesato troppo, siamo stati passivi su entrambi i gol e non era mai successo. A Genova avevamo fatto meglio, stasera non siamo riusciti”.

Cosa può mancare al Milan per fare un passo in più? “Non so in questo momento, il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto, era la cosa più importante. Doveva essere fatta una valutazione su tutta l’annata, sono stati fatti degli errori sotto tutti i punti di vista ma adesso diventa difficile pensarci”.

Foto: sito Milan