Allegri: “Sono dispiaciuto di quanto sta accadendo. Sono molto legato ad Agnelli, ma noi pensiamo solo al campo”

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo l’amichevole pareggiata contro lo Standard Liegi, parlando, per sommi capi, del momento che si respira in casa bianconera, coinvolta nella vicenda dell’inchiesta sulle plusvalenze.

Queste le sue parole: “Lavoriamo come abbiamo sempre fatto, sono dispiaciuto per quello che è successo, sono molto legato ad Agnelli che ha fatto degli anni straordinari qui, ma noi dobbiamo pensare a lavorare. Per il resto c’è una società forte che sa quello che deve fare”.

Foto: twitter Juve