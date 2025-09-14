Allegri: “Soddisfatto del mercato, abbiamo alzato il livello. Loftus al posto di Pulisic? Oggi serviva questa formazione”

14/09/2025 | 20:35:17

Max Allegri ha parlato a Sky Sport prima di Milan-Bologna: “L’obiettivo oggi è vincere la prima in casa. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una buona partita, pagate due disattenzioni. Stasera è una gara diversa, contro una squadra che ha velocità e tecnica. Servirà una buona fase difensiva e sviluppare le qualità offensive dei giocatori. Gimenez? Ha fatto bene nelle ultime partite, ci sta che stasera faccia gol e lo speriamo tutti. E’ il centravanti del Milan e siamo tutti contenti di averlo. Stasera è una partita che va giocata con Loftus al posto di Pulisic, in panchina ho Nkounku che avrà 25 minuti nelle gambe e Pulsic che viene dalla Nazionale e può essere un cambio importante. C’è anche Balentien, che ha buone qualità Cambi stasera ne ho. La società al di là di Adrien ha fatto un buon lavoro nelle entrate, ha alzato il livello della squadra. Bisogna fare risultato stasera e proseguire il lavoro, anche se il Bologna è ormai una realtà nel nostro campionato”.

FOTO: Sito Milan