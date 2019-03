Allegri e i social: “Come sono entrato, sono uscito. Perché? Ero a cena a casa e…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli soffermandosi in apertura sulla sua decisione di abbandonare i social: “Io fuori dai social? Questo è un problema… Scrivevo un messaggio dopo la partita, non sono mai stato un seguace dei social. Come sono entrato, sono uscito. Ero a cena a casa, non so neanche di che parlavo, e ho detto ‘domani li chiudo’. Lo trovo normale uscire dai social. L’ispirazione di giocare con due centrocampisti viene la mattina, uscire dai social la sera, mi sembra normale. Il clamore mi meraviglia, altro che strategia mondiale e guerra nucleare. Se non torniamo alla normalità, tutto è un problema. Le cose semplici destabilizzano, ma la normalità deve essere l’ordine del giorno”.

Foto: Juventus Twitter