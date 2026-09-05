Allegri: “Siamo stati troppo leggeri sul 2-1. Bisogna accettare la sconfitta”

05/09/2026 | 20:35:14

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso 3-2 contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Per gli spettatori e per l’Inter è stata una partita divertente, per noi un po’ meno. Siamo stati troppo leggeri sul 2-1, poi loro sono forti e hanno cambiato ritmo creandoci difficoltà. Se la squadra si è abbassata troppo dopo i cambi? Sì, è la dimostrazione che il calcio non ha una logica, volevo difendere dentro l’area di rigore ma forse era meglio se facevo cose diverse. Però bisogna accettare la sconfitta e i ragazzi devono stare tranquilli, perché hanno fatto una grande prestazione”.

Foto: sito Milan