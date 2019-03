Allegri: “Siamo in corsa per campionato e Champions. Pensiamo al Napoli, CR7 gioca. Futuro? Ho visto Agnelli…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: “Siamo ancora in corsa per il campionato e per la Champions, peccato per la Coppa Italia. Ne abbiamo vinte quattro, una può andare male… In Champions ci sta di perdere 2-0 all’andata, dispiace per le reazioni che ci sono state: si erano create aspettative per cui la Juventus doveva andare per vincere 3-0 contro l’Atletico. E’ poco da persone intelligenti, nelle mie 51 gare di Champions abbiamo perso 11 volte, di cui 1 a Berna, 1 a Siviglia dove avevamo già passato il turno. Delle restanti 9, 1 in casa con lo United, 1 a Monaco, le altre tutte contro Barcellona, Real e Atletico, due per una. Sono le tre squadre che nel Ranking sono sopra la Juventus. Le critiche sui social? Riflessioni ne faccio sempre, su futuro immediato e futuro lungo. I social? Non li leggo. Ho sentito in giro, certo, ma sono cascato dal pero: abbiamo giocato con l’Atletico, è vero, facendo un brutto secondo tempo. Poi nel calcio è semplice, una palla fa la differenza, è questione di centimetri. Le critiche sono giuste quando perdi, che siano dettate da un’aspettativa al di là di ogni realtà è sbagliato. In Champions può succedere di tutto: se lunedì all’Atletico si fanno male tre giocatori, avranno più problemi. A noi ne mancavano sei laggiù: Khedira per il problema al cuore, Douglas Costa non ha recuperato, la febbre di Pjanic… La Champions non è il campionato, se perdi sei andato… Vincere è una cosa straordinaria, non è semplice: il Napoli sta facendo tanti punti, la Juve ne ha fatti di più. Il Real ci ha messo undici anni per vincere la Decima… Napoli? Troveremo uno stadio che spingerà il Napoli per vincere, ma lì le partite non finiscono mai e vogliamo vincere la gara. Lo scorso anno avevano 10 punti in più, noi 4 in meno. Vincere i campionati non è facile, la domenica devi vincere: a Bologna abbiamo trovato difficoltà, ora chi deve salvarsi deve fare punti, chi deve andare in Europa pure. Sembrava solo una lotta per il quarto posto, ora è per terzo e quarto: devi sudare ogni giorno, la vittoria dei campionati passa dalla quotidianità, la Champions è una cosa diversa. Bologna è stato uno strascico di Madrid, tutti ne abbiamo risentito, giocatori compresi. Cristiano Ronaldo come sta? Sta bene, si è allenato e domani giocherà. Indisponibili? Su Khedira non ci sono date di rientro. Douglas Costa spero di recuperarlo per l’Atletico, gli altri sono tutti fuori. Cuadrado è lontano dal rientro, l’unico che possiamo recuperare per l’Atletico è Douglas Costa. Centrocampo? Se gioco coi due, davanti resta solo Kean come alternativa. Altrimenti uno tra Dybala e Bernardeschi. Con chi abbiamo dobbiamo far bene, ci aspetta una grande partita. Questa gara e i giorni pre Madrid, saranno sfruttati per migliorare la condizione atletica. Bonucci e Chiellini miglioreranno, spero ci sia anche Douglas Costa e Pjanic sarà avanti con la condizione. Se passeremo o no, non lo so: sicuramente saremo pronti per la partita. Futuro? Ho visto il Presidente l’altro giorno e come tutti gli anni, visto che adesso abbiamo una bellissima gara domani, poi Udinese e ritorno con l’Atletico Madrid, ci rivedremo per parlare di come sta andando l’annata e del futuro. Non ci sono problemi, sono legato alla Juventus, in quattro anni ci siamo tolti tante soddisfazioni. Mandzukic? E’ un momento così, capita a tutte le punte. A inizio anno non segnava Ronaldo, poi ha iniziato. Dybala è tornato al gol a Bologna, Mandzukic ha già fatto diversi gol. Sono sereno, servono magari più gol da parte di Bernardeschi, dei centrocampisti e dobbiamo sfruttare di più le palle inattive”.

Foto: Juventus Twitter