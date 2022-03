Allegri: “Settimana bella e intensa. Vlahovic? La palla alla Juve è più pesante. Deve essere più pulito nel gioco”

Massimiliano Allegri ha presentato quest’oggi la gara di Genova contro la Samp. Queste le sue parole: “Mancano ancora due mesi: prima della sosta c’è una settimana intensa, bella. Domani troveremo una squadra che ci aggredirà in uno stadio quasi pieno. Abbiamo bisogno di punti per arrivare tra le prime 4, arriva in un momento decisivo della stagione. L’obiettivo è entrare tra le prime 4, che sia quarto, terzo. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo continuare. Un passetto alla volta, domani abbiamo la Sampdoria in cui dovremo fare una partita pesante per uscire con un risultato positivo. Vincere a Genova è sempre complicato, la Samp è un’altra squadra in casa. Dobbiamo essere bravi e avere il carattere e l’orgoglio di portare a casa il risultato. Vlahovic? Non era semplice arrivare alla Juventus e giocare ogni tre giorni. La palla alla Juventus è più pesante. Dusan sta lavorando bene, deve migliorare come tutti. Ci ho parlato anche ieri, gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco. Deve essere per lui l’obiettivo principale per sprecare meno energie e alzare il livello di qualità tecnica. È un ragazzo di cuore, si sacrifica per la squadra. Il calcio si gioca su un filo: come in Real-Psg, quando tutto sembrava liscio, arriva l’imprevisto. La squadra deve essere brava a gestire l’imprevisto. In questo momento non abbiamo fatto niente, i conti si fanno il 28 maggio”.

FOTO: Twitter Juventus