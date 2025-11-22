Allegri: “Servirà una grande partita per fare risultato. Lautaro? È uno dei più forti in circolazione, bisognerà avere un occhio di riguardo su di lui”

22/11/2025 | 12:46:45

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter. Queste le sue parole:

“Le differenze tra Inter di Chivu e Inzaghi? Hanno cambiato qualche giocatore, ma l’ossatura è la stessa. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, alla prima grande esperienza e dopo sole 10 panchine col Parma. Si nota che la squadra è un gruppo compatto quando giocano le partite. Con Inzaghi credo ci sia poca differenza. Cosa ho detto ai miei giocatori in settimana? Tra oggi e domani faremo gli ultimi allenamenti, l’Inter ha dei tiratori da fuori importanti, in area c’è fisicità, mancherà Dumfries che è una soluzione importante per loro. Nello stesso tempo quando hanno spazio sono bravi nei contropiedi perché hanno tecnica e velocità. Servirà una grande partita per creare i presupposti per fare risultato. Lautaro? È uno degli attaccanti più forti al mondo in circolazione. Ha la maturità per determinare, soprattutto certe partite. Bisognerà avere un occhio di riguardo su di lui. Cosa significherebbe vincere il derby? Passare una bella settimana. Vincere ti cambia l’umore della settimana. Dico sempre ai ragazzi: cerchiamo di fare risultato per stare bene nei giorni successivi”.

Foto: X Milan