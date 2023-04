Allegri: “Sento la fiducia della società. Stiamo facendo un buon lavoro, contento di essere alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il pareggio esterno contro il Bologna: “Una settimana fa una partita come questa l’avremmo persa. Vediamo le cose positive e lavoriamo su ciò che c’è da migliorare. Non è facile per i ragazzi giovani, hanno poche presenze nella Juve. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici, però mercoledì bisogna vincere”.

Poi ha proseguito parlando dei giovani: “Hanno qualità e vanno fatti crescere, poi gli errori vanno accettati. Oggi volevamo vincere, ma abbiamo creato tanto e abbiamo ripreso a fare punti in campionato“. E sul rigore di Milk: “Ci sono momenti per tirare certi rigori, questo è uno in cui il rigore va tirato forte. Milik comunque ha fatto una partita straordinaria, capita di sbagliare”.

Infine, sulla fiducia della società: “La sento fin da quando son tornato. Il momento più difficile è questo, siamo alla fine della stagione e purtroppo non siamo tornati davanti alla Lazio. Stiamo facendo un buon lavoro, ci sono giovani importanti e sarebbe bello arrivare tra le prime quattro. Una cosa alla volta, io sono contento di essere alla Juventus”.

Foto: Instagram Allegri