Allegri: “Se sento la mancanza di Marotta? No, le cose e le persone passano, il DNA Juve resta”

Massimiliano Allegri sente la mancanza di Giuseppe Marotta, figura di riferimento nel suo primo periodo alla Juve? Il tecnico livornese ha risposto così ai microfoni di Dazn dopo il successo dell’Arechi:

“Ma no, la Juventus ha sempre il presidente come riferimento numero uno, molto presente. È arrivato Arrivabene che è molto presente, Cherubini lo conosco da trent’anni ed è una persona brava ed equilibrata. Le cose e le persone passano, il DNA resta. Poi ci sono momenti in cui non vinci, da cui devi rialzarti”.

Foto: Twitter Juventus