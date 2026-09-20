Allegri: “Se oggi usciamo contenti del pari non va bene. Dobbiamo essere molto arrabbiati”

20/09/2026 | 15:10:14

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se oggi usciamo contenti del pari non va bene. Dobbiamo essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina. Nel primo tempo la traversa ci ha salvati ma poi le occasioni le abbiamo avute. Ci manca quel pizzico di lucidità e cattiveria. Cosa è successo con Vergara? Ho lasciato dentro De Bruyne perché poteva trovare una giocata importante. Ho proferito mettere Anguissa”.

Foto: X Napoli